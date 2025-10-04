15. Antalya Kitap Fuarı'nda Zülfü Livaneli Onur Konuğu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 15'incisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı'nın onur konuğu Zülfü Livaneli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Livaneli, Atatürk Kültür Merkezi'nde, "Edebiyatın Toplumu Dönüştürme Etkisi" başlığıyla gerçekleştirdiği söyleşide, son kitabı "Bekle Beni" üzerine konuştu.

Livaneli, Antalya'nın kendisi açısından ayrı bir yeri olduğunu ve kentin dünyada da çok önemli bir şehir olduğunu ifade etti. Livaneli, derinden bir edebiyatçının insana ve insanın yüreğindeki cevhere inandığını belirtti.

Moderatör yazar Serhat Kaya da fuarda emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Etkinliğin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Livaneli'ye "Patara'nın Deniz Feneri" heykelini hediye etti.