Haberler

14 yıldır kayıp Osman Aktepe soruşturmasında annesi ile 3 şüpheli tutuklandı

14 yıldır kayıp Osman Aktepe soruşturmasında annesi ile 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 14 yıl önce kaybolan Osman Aktepe'nin ailesi ve yakınlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Anne, baba ve dayısının da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 14 yıl önce Osman Aktepe'nin (16) kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında anne, baba ve dayısının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Gülsüm Çaltı'nın aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan Osman Aktepe tüm aramalara rağmen o dönemde bulunamayınca takipsizlik kararı verildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı. Osman Aktepe'den kalan telefon incelemesi ve HTS kayıtları ile bir tanığın itirafları üzerine soruşturma derinleştirildi. 60 tanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Aktepe'nin kaybolmadan önce Sezgin Özkan'ın yanına çobanlık yapması için verildiği belirlendi. Kaybolmasının ardından ise annesi Gülsüm Çaltı ile Özkan arasında sık telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Anne Çaltı ile Özkan arasında ilişki olduğu ortaya çıktı.

Bu tespitler üzerine jandarma, Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, babası ve dayısı ile 2 komşusunun da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi 11 Mayıs'ta gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerini ardından dün şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aktepe'nin annesi Gülsüm Çaltı, komşusu Sezgin Özkan, onun kardeşi Tansu Özkan ile arkadaşları Ramazan Kartal tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti

Dünyanın gözünün çevrildiği zirve! Trump'tan Şi'ye iki sürpriz teklif
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

60 gündür cezaevinde olan fenomen hakkında yeni karar
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak