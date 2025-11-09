Haberler

14 Yıl Firari Dolandırıcı İzmir'de Yakalandı

Güncelleme:
Aksaray'da 10 yıl önce dolandırıcılık suçuna karışan Ahmet Melih Ünal (72), İzmir'de yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcılık suçlarından toplamda 20 yıl 7 ay hapis cezası bulunuyordu.

AKSARAY'da yaklaşık 10 yıl önce dolandırıcılık suçuna karışan Ahmet Melih Ünal (72), İzmir'de yakalandı. Ünal'ın yine 13 ayrı dolandırıcılık suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 14 yıldır firari olarak arandığı bildirildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 10 yıl önce kendisini kamu görevlisi, banka çalışanı, sigortacı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle aranan Ahmet Melih Ünal'ın İzmir'in Dikili ilçesinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri 25 Ekim'de Ünal'ı gözaltına alarak Aksaray'a getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ahmet Melih Ünal'ın ayrıca 13 farklı dolandırıcılık suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 14 yıldır firari olarak arandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
