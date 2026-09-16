Haberler

14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan ihraç uzman çavuş yakalandı

14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan ihraç uzman çavuş yakalandı
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç uzman çavuş G.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç uzman çavuş G.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şubesi ekipleri, Ankara Ağır Ceza İlamat Bürosu tarafından hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Muhafız Komando Taburu'nda görevliyken ihraç edilen Uzman Çavuş G.G.'nin Marmaris'te olduğunu belirledi. G.G., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından G.G., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Görüşmeye İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında can pazarı
Esenyurt’ta otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil iki yayaya çarptı! Biri kurtarılamadı
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
Günlerdir haber alınamıyordu: 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Günler sonra fark ettiler! 63 yaşındaki adamın talihsiz sonu
İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi

İmamoğlu'nun da yargılandığı CHP kurultay ceza davası ertelendi
ChatGPT'ye oğlunu öldürmek istediğini söyledi ve tutuklandı

ChatGPT'ye korkunç planını anlattı! OpenAI FBI'a bildirdi
Ankara’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 17 kişi suçüstü yakalandı