14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan ihraç uzman çavuş yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ihraç uzman çavuş G.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şubesi ekipleri, Ankara Ağır Ceza İlamat Bürosu tarafından hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Muhafız Komando Taburu'nda görevliyken ihraç edilen Uzman Çavuş G.G.'nin Marmaris'te olduğunu belirledi. G.G., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından G.G., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı