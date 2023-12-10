14 Yaşındaki Hırsız Restoranda 2 Bin Lira Çaldı

Kırşehir'de bir restoranın kasasından 2 bin lira çalan 14 yaşındaki E.D., polis tarafından yakalandı. Restoran müdürü, paranın değil kapının kırılmasının verdiği zararın acısını yaşadıklarını belirtti.

KIRŞEHİR'de, bir restoranın kasasından 2 bin lira hırsızlık yapan 14 yaşındaki E.D., polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, işletme müdürü Suat Köroğlu, "2 bin lirasında değiliz helali hoş olsun da 20 bin liralık kapıyı bari kırmasaydı. Giden paranın değil de kapıdan dolayı verdiği zararın acısını yaşıyoruz" dedi

Olay, 4 Aralık saat 07.30 sıralarında Kırşehir-Ankara kara yolunun 12'nci kilometresinde bulunan bir işletmede meydana geldi. İşletmenin otomatik kapısını kırarak iş yerine giren hırsız, kasada bulunan 2 bin lirayı çalarak hızla uzaklaştı. Yaşanan olay iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayını fark eden işletme müdürü Suat Köroğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını inceledi. Yapılan incelemeler sonrası olayı E.D.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'YURTTAN KAÇMIŞ'

Yaşanan olayı anlatan Köroğlu, "Daha sonradan öğrendiğimiz 14 yaşındaki çocuğumuz yurttan kaçtıktan sonra yol güzergahında ilk bulduğu yer olan bizim işletmemize gelerek dışarıdaki kapı kilidini değil de kapıyı kırarak kasanın bulunduğu noktaya gelmiş. Kasanın içinde bulunan 2 bin lira parayı aldıktan sonra arkasına bile bakmadan kaçarak uzaklaşıyor. 2 bin lirasında değiliz helali hoş olsun ama 20 bin liralık kapıyı bari kırmasaydı. 2 bin lira için 20 bin liralık zarar verdi. Giden paranın değil de kapıdan dolayı verdiği zararın acısını yaşıyoruz" dedi.