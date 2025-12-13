Haberler

Adana'da trafik kazasında ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü hastanede öldü

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde 4 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü Çınar Kazan, hastanede hayatını kaybetti. Kazada, Kazan'ın kullandığı otomobil park halindeki kamyonete ve bir iş yeri duvarına çarptı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Havutlu Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda 4 Aralık'ta kullandığı otomobille park halindeki kamyonet ve bir iş yerinin duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Çınar Kazan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çınar Kazan idaresindeki otomobil, park halindeki kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarpmıştı. Kazan ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Bünyamin Serin (15) hastaneye kaldırılmış, Serin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
