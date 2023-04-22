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14 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken kuzenini öldürdü (2)

14 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken kuzenini öldürdü (2)

Güncel Haberler

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİMardin'in Derik ilçesinde tabanca ile oynayan kuzeni Y.G.'nin (14) yanlışlıkla vurup, öldürdüğü Vedat Günsel'in (27) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası kırsal Ambarlı Mahallesi'ne getirildi.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Derik ilçesinde tabanca ile oynayan kuzeni Y.G.'nin (14) yanlışlıkla vurup, öldürdüğü Vedat Günsel'in (27) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası kırsal Ambarlı Mahallesi'ne getirildi. Günsel'in cenazesi, namazın ardından aile kabristanında defnedildi.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Güncel

Mardin Otopsi Güncel Haberler

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