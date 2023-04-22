14 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken kuzenini öldürdü (2)
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CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİMardin'in Derik ilçesinde tabanca ile oynayan kuzeni Y.G.'nin (14) yanlışlıkla vurup, öldürdüğü Vedat Günsel'in (27) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası kırsal Ambarlı Mahallesi'ne getirildi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Mardin'in Derik ilçesinde tabanca ile oynayan kuzeni Y.G.'nin (14) yanlışlıkla vurup, öldürdüğü Vedat Günsel'in (27) cenazesi, otopsi işlemleri sonrası kırsal Ambarlı Mahallesi'ne getirildi. Günsel'in cenazesi, namazın ardından aile kabristanında defnedildi.
Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Güncel