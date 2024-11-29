14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

(İSTANBUL) - 14'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Özel Mansiyon Ödülü'nü alan yönetmen Mehmet Ali Konar "Suçun büyük bir günah olduğunu bilmek yetmiyor. Ona karşı durmak gerekiyor, bazen birine arkanı dönerek, bazen bir film yaparak" dedi.

Açılış töreni 21 Kasım'da yapıldıktan sonra, 22 Kasım'da izleyiciyle buluşan 14'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Festivalin kapanış töreni, Prof. Dr. Adem Sözüer'in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci'nin direktörlüğünde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. Pınar Altuğ ve Hakan Bilgin'in sunduğu törende, Altın Terazi Yarışmaları ödülleri sahiplerini buldu.

Festivalin Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, Amerikalı editör, eleştirmen ve yazar Deborah Young'ın başkanlığında, senarist ve yönetmen Cemil Ağacıkoğlu, Kazak yönetmen ve yapımcı Assel Aushakimova, yönetmen ve yapımcı Selcen Ergun ve yönetmen Rusudan Glurjidze yer aldı.

Jüri, 7 bin 500 Euro değerindeki Altın Terazi En İyi Film Ödülü'nü, İranlı yönetmen Ferahnaz Şerifi'nin "Çalınan Gezegenim / My Stolen Planet" adlı belgeseline verdi. Jüri, filmi, "İran'daki kadınların baskıcı bir rejime karşı süregelen mücadelesini, belgesel anlatımının büyük duygusal gücünü kullanarak bizlere sunuyor" diyerek ödüle layık gördü. Törene katılamayan Şerifi, gönderdiği mesajda, "Bu harika haber için çok teşekkür ederim. Bu ödül, sadece benim çalışmalarımı değil, özgürlük ve adalet için mücadele eden herkesi onurlandırıyor" dedi.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü ise Boris Lojkine'in yönettiği "Süleyman'ın Hikayesi / The Story of Souleymane" filmine verildi. Jüri, filmle ilgili olarak, "Boris Lojkine'nin yönettiği, Paris'teki genç bir göçmenin dramatik hikayesini, sığınmacıları Avrupa'ya gitmek için hayatlarını riske atmaya iten kişisel ve ekonomik nedenleri dokunaklı bir şekilde sunuyor" ifadelerini kullandı. Lojkine ödülünü, "Süleyman'ın durumuna gönderme yaptığınızı hissetmiştim. Süleyman'ın suçu neydi? Belgesiz olmak mı? Yalan söylemek zorunda kalmak mı? Bu film, suçsuz birinin bitmeyen cezasını anlatıyor" diyerek kabul etti.

Jüri, bu yıl ayrıca Özel Mansiyon Ödülü'nü Mehmet Ali Konar'ın yönettiği "Ceviz Yaprakları Sarardığında" filmine verdi. Jüri, ödülün gerekçesini, "Bir Kürt köyündeki insanların yaşamlarını, günlük adalet mücadelesi olarak dramatize eden yönetmenin, baba-oğul ilişkisini ve bölgenin derin gerçekliğini ortaya koyması" olarak açıkladı. Konar ödülünü alırken, "Suçun büyük bir günah olduğunu bilmek yetmiyor. Ona karşı durmak gerekiyor, bazen birine arkanı dönerek, bazen bir film yaparak" dedi.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi, SİYAD Ödülü'nü Jonathan Millet'in yönettiği "Hayaletler / Ghost Trail" filmine verdi. Jüri, filmi "Güçlü insancıl mesajı ve etkileyici ses tasarımıyla, işkencecilerin adalet karşısında hesap vermelerini savunan özgün ve dokunaklı bir politik gerilim" olarak değerlendirdi.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise jürinin verdiği En İyi Film Ödülü, André Hayato Saito imzalı "Amarela" filmine gitti. Yönetmen Saito, ödül için gönderdiği video mesajında teşekkürlerini iletti.

İzleyicilerin oylamalarıyla belirlenen Habertürk Seyirci Ödülü, Mehmet Ali Konar'ın yönettiği "Ceviz Yaprakları Sarardığında" filmine verilirken, Öğrenci Jürisi Ödülü ise "Hayaletler / Ghost Trail" filmine layık görüldü. Öğrenci Jürisi, bu filmi "Psikolojik olarak zor bir konuyu inceleyerek, doğru mesafede ve özgün bir anlatımla ele aldığı için" ödüllendirdi.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali 2024 Ödülleri şöyle:

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü: Çalınan Gezegenim / My Stolen Planet – Ferahnaz Şerifi

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: Süleyman'ın Hikayesi / The Story of Souleymane – Boris Lojkine

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Özel Mansiyon Ödülü: Ceviz Yaprakları Sarardığında – Mehmet Ali Konar

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü: Amarela – André Hayato Saito

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması SİYAD Ödülü: Hayaletler / Ghost Trail – Jonathan Millet

Öğrenci Jürisi Ödülü: Hayaletler / Ghost Trail – Jonathan Millet

Habertürk Seyirci Ödülü: Ceviz Yaprakları Sarardığında – Mehmet Ali Konar