14 İlde DEAŞ Operasyonu: 26 Şüpheli Gözaltına Alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da jandarma tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları belirlendi. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM daire başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır" dedi.