132 Yılda Tamamlanan Kemaliyeliler Taşyolu Suyla Doldu

ERZİNCAN'da, 132 yılda tamamlanan Kemaliyeliler Taşyolu, eriyen kar ve yağan yağmur sebebiyle suyla doldu. Kemaliye ile Sivas'ın Divriği ilçesindeki bazı köy ve mezralara ulaşım sağlanan 10 kilometrelik yolun özellikle 7 kilometrelik kısmında, sürücüler zor anlar yaşıyor. Yolun temizlenmesini isteyen Gümüşçeşme köyü muhtarı Halit Uzun, merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun çabalarıyla tamamlanan yola yatırım yapılmadığını söyledi.

Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak için 1870 yılında Karanlık Kanyon'un kayalıklarında yapımına başlanan Kemaliyeliler Taşyolu'nda önce köylüler kendi imkanlarıyla çalıştı. Köylülerin ilkel aletlerle taşları oyarak çalışmalarını başlattığı yola, zamanla devlet destek verdi. 1991-1999 yıllarında Erzincan Valiliği görevindeki Recep Yazıcıoğlu'nun özel ilgi gösterdiği yol, 2002'de tamamlanıp ulaşıma açıldı. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda, içindeki irili ufaklı 38 tünelle çok sayıda keskin viraj ve uçurumlar bulunan yolu; Gümüşçeşme, Yeniköy, Ağıl, Gözaydın, Sandık köyleri ile Çaltı, Ağıllar, Harmankaya, Dilli mezralarında yaşayanlar kullanıyor. Kemaliye ile Divriği ilçesini birbirine bağlayan taş yolda, kış aylarında ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kemaliye ilçesine bağlı köy ve mezralarda yaşayanlar, ilkbaharda eriyen kar ve yağmur suları sebebiyle tünellerde biriken sular nedeniyle zorluk çektiklerini belirtiyor.