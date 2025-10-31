Haberler

Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

Beyoğlu'nda 13 yaşındaki M.A., bir gün önce tartıştığı okul arkadaşı E.D.'nin önünü keserek boynundan bıçakladı. Olaydan sonra kaçan E.D., Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından yakalandı. M.A.'nın boynuna 2 dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda 13 yaşındaki M.A., tartıştığı arkadaşı E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. E.D. olayın ardından kaçarken, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI BİR GÜN SONRA BIÇAKLADI

Aynı okulda okuyan ve aynı yaşta olan M.A. ve E.D.'nin arasında tartışma çıktı. Olayın ardından dün sabah saatlerinde bıçakla evden çıkan E.D., sokaktaki araçların arasında M.A.'nın gelmesini bekledi. Bir süre sonra sokağa giren M.A., karşısına çıkan E.D. tarafından boynundan bıçaklandı. Can havliyle bağırıp boynunu tutarak koşan M.A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

BEYOĞLU POLİSİ YAKALADI

Boynuna 2 dikiş atılan M.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Tedavisi tamamlanan M.A. taburcu edildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kaçan şüpheli E.D.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen E.D. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldığı ve adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Ortaokul öğrencisi arkadaşını boynundan bıçakladı! O anlar kamerada

OKULDA ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

Diğer yandan E.D.'nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Bu sözleri duyan M.A.'nın ise E.D.'yi uyardığı ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

