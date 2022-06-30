13 yaşındaki Alperen, su ve limonata satıp gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor

YALOVA'da yaşayan Alperen Dede (13), derslerinden artakalan zamanlarında ve tatillerde su ile limonata satıyor. Alperen, kazandığı parayı ise biriktirerek, Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor. Şu ana kadar 6 bin lira bağışladığını söyleyen Alperen, "Günlük kazanç elde edemediğim zamanlarda ailemin verdiği harçlıkları bağışlıyorum" dedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde oturan, 7'nci sınıf öğrencisi Alperen Dede, 1 senedir boş vakitlerinde su ve limonata satarak, gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor. Eğitim döneminde derslerinden sonra tatilde ise günde 4 saat sahilde soğuk su ve limonata satan Alperen, günlük kazancını biriktirip, Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırıyor.