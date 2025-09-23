Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-14 Kasım'da düzenlenecek "13. Boğaziçi Film Festivali"nin açılış filmi "Palestine 36" olacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışı, dünya prömiyerini 50. Toronto Film Festivali'nde yapan, Filistin'in 98. Akademi Ödülleri'nde "En İyi Uluslararası Film" dalındaki adayı olarak gösterilen "Palestine 36" filmi ile gerçekleştirilecek.

Yönetmenliğini Annemarie Jacir'in üstlendiği ve TRT ortak yapımı film, Filistin halkının İngiltere'nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını konu alıyor.

Filmin oyuncuları arasında Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons yer alıyor.

Festival programında ayrıca "The Band's Visit", "Salt of This Sea", "Wajib" ve "The Teacher" adlı filmlerdeki performanslarıyla tanınan Filistinli oyuncu Saleh Bakri, düzenleyeceği masterclassta kendi oyunculuk yolculuğunu ve sinemada karakter yaratımına dair deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

13. Boğaziçi Film Festivali'ne dair detaylı bilgilere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin resmi sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.