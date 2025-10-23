Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca düzenlenen 13. Boğaziçi Film Festivali'nde Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmleri belli oldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 7-14 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde bu yıl 10 film büyük ödül için yarışacak.

"Dj Ahmet", "In My Parents' House", "Lost Land", "Renoir", "Sanding Dreams", "The Love That Remains", "The President's Cake", "Where Do We Begin", "Whisper My Name" ve "Wind, Talk To Me" adlı yapımlar "Uluslararası Uzun Metraj Yarışması"na seçildi.

Kuzey Makedonya, Çekya, Sırbistan ve Hırvatistan ortak yapımı "Dj Ahmet" filminin yönetmenliğini Georgi M. Unkovski üstlendi. Film, Kuzey Makedonya'nın küçük bir Yörük köyünde, küçük kardeşi, babası ve koyunlarıyla yaşayan 15 yaşındaki Ahmet'in hayat hikayesini anlatıyor.

Almanya yapımı, yönetmenliğini Tim Ellrich'in üstlendiği "In My Parents' House", ruhani şifacı Holle'un, hastalanan annesi ve şizofrenik kardeşiyle ilgilenirken ailesinin direnciyle ve gizli bir krizin ağırlığıyla yüzleşme hikayesini işliyor.

Japonya, Fransa, Malezya ve Almanya ortak yapımı Akio Fujimoto imzalı "Lost Land" ise Bangladeş'teki bir mülteci kampında yaşayan Shafi ve Somira'nın, ailelerini bulmak umuduyla Malezya'ya gitmek üzere bindikleri kaçak teknenin kaza yapması sonucu Tayland'da yalnız kalmalarını ve yabancıların yardımıyla umutlarını yeniden keşfetmelerini konu alıyor.

Japonya, Fransa, Singapur, Filipinler ve Endonezya ortak yapımı Chie Hayakawa imzalı "Renoir", 1987'de Tokyo'da yaşayan 11 yaşındaki Fuki'nin, hastalıklı babası ve yoğun çalışan annesiyle yalnızlık içinde büyüme hikayesini izleyiciye aktarıyor.

Yönetmenliğini Anton Mamykin'in üstlendiği Rusya yapımı "Sanding Dreams", füze bilimi öğrencisi bir gencin, ailesiyle ilgili acil bir durum olduğunu öğrendiğinde, ailesi ve sevdikleri uğruna uzay hayalini riske atarak uzak bir köye doğru çıktığı yolculuğu ele alıyor.

İzlanda, Danimarka, İsveç ve Fransa ortak yapımı Hlynur Palmason imzalı "The Love That Remains", İzlanda'nın ücra bir kasabasında yaşayan üç çocuklu bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Irak, ABD, ve Katar ortak yapımı, yönetmenliğini Hasan Hadi'nin üstlendiği "The President's Cake", 1990'ların Irak'ında 9 yaşındaki Lamia'nın Saddam'ın doğum günü pastasını hazırlamak için çıktığı yolculukta yaşanan zorlu süreci izleyiciin beğenisine sunuyor.

Polonya yapımı Monika Majorek imzalı "Where Do We Begin" de babalarının ani ölümünün ardından üç kardeşin çocukluk fotoğraflarını yeniden canlandırarak geçmişle ve bastırılmış duygularıyla yüzleşme hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini Rasoul Sadrameli'nin üstlendiği, İran yapımı "Whisper My Name", doğum gününde babasının akıl hastanesinden kaçıp gelmesiyle Ziba'nın bağımsızlık hayalinin karmaşık bir hal almasını, Sırbistan, Slovenya, ve Hırvatistan ortak yapımı Stefan Djordjevic imzalı "Wind, Talk To Me" ise annesinin ölümünden sonra ailesiyle yeniden bir araya gelen Stefan'ın yarım kalan filmini tamamlama yolculuğunu konu alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilen festivalle ilgili tüm bilgilere "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor.