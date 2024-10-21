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13. ABU TV Şarkı Festivali İstanbul'da Gerçekleşti

13. ABU TV Şarkı Festivali İstanbul'da Gerçekleşti
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İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 13. ABU TV Şarkı Festivali, 'Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum' temasıyla Asya-Pasifik kültürel zenginliklerini sergiledi. Festivalde Türkiye'yi Sinan Akçıl temsil ederken, birçok ülkenin sanatçıları sahne aldı.

"13. ABU TV Şarkı Festivali", İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre festival, Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) ve TRT iş birliğiyle " Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum" temasıyla hazırlanan, "61. ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirildi.

Asya-Pasifik bölgesinin kültürel zenginliklerini sergilemeyi hedefleyen etkinlik, 11 ülkenin sanatçılarını aynı sahnede buluşturdu.

Türkiye'yi temsilen Sinan Akçıl'ın sahneye çıktığı festivalde, Türkmenistan'ı Shatlyk Gurbannazarov, Özbekistan'ı Bek Milliy Sozler Ansambli, Japonya'yı Yoko Takahashi, Çin'i Shan Yichun, Çin'in Hong Kong bölgesini German Ku, Makao bölgesini Elisa Chan, Hindistan'ı Hemant Brijwasi, Malezya'yı Khai Bahar, Güney Kore'yi Lee mu Jin, Endonezya'yı Silet Open Up temsil etti.

Program TRT Müzik ekranlarında canlı yayınlandı.

Görkemli ışık şovlarının yanı sıra Asya'nın kültürel zenginliklerini anlatan videoların da izleyicilere sunulduğu etkinlikte katılımcılar da dağıtılan ışıklı bileklikler ile performanslara eşlik etti.

Etkinliğe, TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Mehmet Zahid Sobacı'nın yanı sıra sanat dünyasından birçok isim de katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel

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