Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 126 general ve amiralin görev yeri değiştirildi. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1. Ordu Komutanlığı’na atandı. 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ise Ege Ordu Komutanı olarak görevlendirildi. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı’na getirildi. Dalkıran’ın yerine de Hava Harp Okul Komutanı Korgeneral İsmail Günaydın atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 126 general ve amiralin görev yeri değiştirildi. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ise Ege Ordu Komutanı olarak görevlendirildi. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na getirildi. Dalkıran'ın yerine de Hava Harp Okulu Komutanı Korgeneral İsmail Günaydın atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan kararnameyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 72 generalin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 24 amiralin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 generalin görev yerleri değişti.

1. ORDU VE EGE ORDU KOMUTANLARI YER DEĞİŞTİRDİ

Buna göre; Ege Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ise Ege Ordu Komutanı olarak görevlendirildi.

GENELKURMAY İSTİHBARAT BAŞKANI DEĞİŞTİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, İzmir Güzelyalı'daki Hava Eğitim Komutanlığı'na getirildi. Güneykaya'nın yerine, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran atandı. Dalkıran'ın yerine ise Hava Harp Okulu Komutanı Korgeneral İsmail Günaydın getirildi.

Hakkari Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Genelkurmay Başkanlığı emrine alındı. Alper'in yerine ise Kars Sarıkamış'taki 9. Komando Tugay Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan atandı.

Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, KKTC'deki 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'na atandı. Paçalı'nın yerine, Tugay Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Aydın Torun getirildi.

Hakkari Çukurca'daki 2. Hudut Tugay Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, KKTC'deki 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'na atandı.

Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Ali Özmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı'na getirildi. Özmen'in yerine, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar tayin edildi.

Ağrı'daki 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, 1. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na atadı.

Siirt'teki 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural, Gelibolu'daki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na getirildi.

DONANMA KOMUTANLIĞI'NA KORAMİRAL KADİR YILDIZ ATANDI

İzmir'deki Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'na atandı.