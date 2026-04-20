Çorum'da 12. Hitit Öğrenci Kongresi yapıldı

Çorum Hitit Üniversitesi tarafından bu yıl 122'ncisi düzenlenen Hitit Öğrenci Kongresi, 53 üniversiteden 315 genç yazarın katılımıyla 'Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik' temasıyla gerçekleştirildi.

Çorum Hitit Üniversitesi tarafından bu yıl 122'ncisi düzenlenen Hitit Öğrenci Kongresi sona erdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kongreye TÜBİTAK öğrenci projelerinin çıktılarını bilim dünyasıyla paylaşmak isteyen lisans öğrencileri ile tez aşaması öncesinde akademik yayın tecrübesi kazanmayı hedefleyen lisansüstü öğrenciler ilgi gösterdi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kongrenin farklı disiplinleri bir araya getiren "ortak akıl platformu" olduğunu bildirdi.

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç da bu yıl kongrenin ana temasını "Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olarak belirlediklerine dikkati çekerek, "Çünkü bugün dünya, sadece teknolojik bir devrimden değil, aynı zamanda varoluşsal bir dönüşümden de geçmektedir. Dijital dönüşümün bu hızını ve gücünü, eğer sürdürülebilirlik ile dizginlemez ve yönlendirmezsek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma borcumuzu ödeyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Kongrede Migros İç Anadolu Bölge Müdürü Fatih İlhan, "Perakendecilik Sektöründe Dijitalleşme ve Kariyer" başlıklı sunum yaptı.

Kongrede daha sonra çevrimiçi sunumlara geçildi. Dört gün süren kongrede 53 farklı üniversiteden 315 genç yazar 215 bildiri sundu.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi

Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep, rakibini silip attı

Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel hakkında 10 vahim iddia

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali hakkında vahim iddialar
Gözyaşları içinde veda etti! Şampiyon VakıfBank'ta ayrılık

Dün akşam şampiyon olmuştu! Gözyaşları içinde veda etti
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı

Genç doktorun aracı yanarken trafik umarsızca aktı