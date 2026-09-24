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12 yıldır aranan firari hükümlü Pendik'te otelde başkasına ait kimlikle yakalandı

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Pendik'teki bir otelde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri firari hükümlüyü odasında gözaltına aldı. Üzerinde başkasına ait kimlik çıkan hükümlünün 12 yıldır arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi; cezaevine gönderildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 12 yıldır aranan firari hükümlü, başkasına ait kimlikle Pendik'teki bir otelde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otelde denetim yaptığı sırada resepsiyonda cep telefonuyla konuşan bir kişiden şüphelendi.

Ekiplerce bir süre izlenen şüpheli, daha sonra odasına çıktı.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından odaya giren ekipler, şüpheli ile yanındaki kadını gözaltına aldı.

Üzerinde başkasına ait kimlik çıkan kişinin 25 Kasım 2014'ten bu yana "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan aranan, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin K. olduğu belirlendi.

Hüseyin K, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Başkasına ait kimliği kullandığı gerekçesiyle hükümlü hakkında adli işlem de yapıldı.

Kaynak: AA
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