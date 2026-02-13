30 kişi tarafından evinden çıkarılan fil hastası, Ankara'ya götürüldü

KAYSERİ'de 12 yıl önce 'fil hastalığı'na yakalanıp zamanla 300 kiloya ulaşan, yatağa bağımlı hale gelen ve 5 yıldır evden çıkamayan Engin Akbadal (48), tedavisi için obez ambulansıyla Ankara'ya götürüldü. Akbadal, duvarlar kırılıp yaklaşık 30 kişi tarafından evinden çıkarıldı.

Sarıoğlan ilçesinde yaşayan lise mezunu Engin Akbadal, geçimini çeşitli yerlerde hamallık yaparak sağladı. Yaklaşık 12 yıl önce bir anda kilo almaya başlayan Akbadal'a, başvurduğu hastanelerde bir süre teşhis konulamadı. Aldığı kilolar nedeniyle işini bırakan Akbadal'da, halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödem olduğu anlaşıldı. Geçen süreçte tedavi edilemeyen Akbadal, yatağa bağımlı hale geldi. 5 yıldır evden çıkamayan Engin Akbadal, aynı zamanda 300 kiloya ulaştı.

'HAYALLERİM 12 SENENİN ACISINI ÇIKARMAK'

Engin Akbadal'a, DHA'nın haberi sonrası yardım eli uzandı. Akdabal'ın tedavisi için Ankara7ya götürülmesine karar verildi. Engin Akbadal, "Heyecanlıyım tabii ki. İnşallah bu gidişin hayırlısıyla sağlığımıza kavuşup dönmesi var. Döneceğiz inşallah. Hayallerim, bu geçirdiğim 12 senenin acısını çıkarmak. Eşimle, çocuklarımla bu 12 sene zarfında gidemediğimiz, göremediğimiz yerlere gitmek. Bu süreçte ilk önce biz sosyal medyadan video paylaştık. Allah razı olsun. Bizi sevenlerden, sayanlardan, hepsinden Allah razı olsun. Sonra sevgili büyüğümüz Baki Ersoy tepkisiz kalmadı. Bize yolu gösterdi, sahip çıktı. İnşallah onun sayesinde de sağlığımıza kavuşup, evimize döneceğiz" dedi.

Diğer yandan Akbadal'ın evinden kolay çıkış yapabilmesi için bazı duvarlar kırılarak genişletildi. Engin Akbadal, yaklaşık 30 kişinin yardımıyla obez ambulansına bindirildi. Akbadal, tedavisi için dualarla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderildi.