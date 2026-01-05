Haberler

Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da 'silahla tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından aranan M.Ç., Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'silahla tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin yerini tespit etti. Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde bir adreste saklandığı belirlenen M.Ç., düzenlenen operasyon ile yakalanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
