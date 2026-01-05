Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Şanlıurfa'da 'silahla tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından aranan M.Ç., Eyyübiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
ŞANLIURFA'da 'silahla tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç., saklandığı adreste yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'silahla tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.'nin yerini tespit etti. Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi'nde bir adreste saklandığı belirlenen M.Ç., düzenlenen operasyon ile yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel