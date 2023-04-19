12 yaşındaki şef, CSO'yu yönetecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası'nın (CSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştireceği konserinde 6'ncı sınıf öğrencisi Atahan Dinç (12), şef ve solist olarak yer alacak.

CSO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle CSO Ada Ankara'da konser gerçekleştirecek. Konserde, 6'ncı sınıf öğrencisi Atahan Dinç, şef ve solist olarak yer alacak. Geleceğin keman virtüözleri arasında gösterilen Atahan Dinç, konserde İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin en ünlü ve en sık seslendirilen eseri 'Mevsimler'i şef ve solist olarak yorumlayacak.

İlerleyen yıllarda Türkiye'yi dünyada temsil etmek istediğini belirten Dinç, sahnedeki duruşu, tekniği, müzikal düşünceleri ile örnek aldığı ve en çok dinlediği keman virtüözünün Grammy ödüllü Maxim Vengerov olduğunu söyledi. Yaşıtı olan müzisyen arkadaşları ile birbirlerine tavsiyeler vererek müzikal performanslarını daha iyi hale getiremeye çalıştıklarını belirten Atahan Dinç, "Bir işe başlamadan önce bildiğimiz hiçbir şey yoktur. Her şey sıfırdır. Bize birisi iyi bir şekil verirse o zaman güzel bir şeye dönüşürüz. Ama henüz sorgulayamıyorsak, en temel olan şeyi yani sorgulamayı yanlış öğrenirsek bütün bildiklerimiz yanlış olur ve bu yanlış bir virüs gibi yayılır. Konserimize gelecek dinleyicilerimize müziği düşünerek ve hissederek dinlemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.