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12 yaşındaki kız öğrenci, sınıf arkadaşını hortumla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü

Güncel Haberler

Mersin'de 12 yaşındaki kız öğrenci, sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü aynı yaştaki sınıf arkadaşını okul tuvaletinde su hortumuyla dövüp, bıçaklayarak öldürdü.

Saat 12.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana gelen olayda E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

12 yaşındaki kız, okulda sınıf arkadaşını hortumla dövdükten sonra bıçaklayarak öldürdü

İLK İFADESİNDE "BENİMLE ALAY ETTİ" DEDİ

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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