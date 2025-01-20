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Kazara 12 yaşındaki çocuğu tarafından vurulan kadın öldü

Kazara 12 yaşındaki çocuğu tarafından vurulan kadın öldü
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Batman'da tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk kazara namaz kılan annesini vurdu. 29 yaşındaki talihsiz kadın Gülcan A., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki erkek çocuk, kazara annesini vurdu.

NAMAZ KILARKEN KAZARA VURULDU

İlçeye bağlı Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında yaşayan B.C.A, yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynadığı esnada kazara namaz kılan annesi Gülcan A.'yı (29) yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDavut :

Allah rahmet etsin. her kula nasip olmaz namazda ölmek. Şehadet mertebesidir dilerim. Bu arada hesaba göre 17 yaşındayken dünyaya getirmiş çocuğunu.

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Haber YorumlarıTamer:

Ahiretde aneye babaya silaha neden sahip çıkmadın diye sorulacak.

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

iste bu yuzden diyorum okullarda Din dersi en az 7 saat olmali okul oyun oynama yeri degil eglence yei değil ilim bilim ogrenme yeri cocuklar sokaklarda evde oynuyorlar yeterince ya egitim sistemi değiştirilir okul Duvarlarına bile Allah adi ayetler yazilir Din dersi artirilir ya da ulke yıkılır bisey yapilamaz ardindan caresizce bakılır

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