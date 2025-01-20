Kazara 12 yaşındaki çocuğu tarafından vurulan kadın öldü
Batman'da tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk kazara namaz kılan annesini vurdu. 29 yaşındaki talihsiz kadın Gülcan A., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki erkek çocuk, kazara annesini vurdu.
NAMAZ KILARKEN KAZARA VURULDU
İlçeye bağlı Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında yaşayan B.C.A, yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynadığı esnada kazara namaz kılan annesi Gülcan A.'yı (29) yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.