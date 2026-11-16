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12 ilde siber suç operasyonunda 167 şüpheliden 32'si tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, 12 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında gözaltına alınan 167 şüpheliden 32'sinin tutuklandığını bildirdi. 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, şüphelilerin dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suçlara karıştığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince siber suçlarla mücadele kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 167 şüpheliden 32'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, 5 günde il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi", "Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik 12 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 167 şüpheliden 32'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç", "yatırım ücreti" ve "araç satışı" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurdukları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

Kaynak: AA
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