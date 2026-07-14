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İstanbul merkezli organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 74 zanlı yakalandı

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İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen organize suç operasyonunda, kasten öldürme ve mala zarar verme gibi suçlara karışan 74 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 74 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

Ekipler çalışmasında, "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme" gibi çeşitli suçlara karışan, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin kimlik ve adreslerini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 4 ayrı organize suç örgütüne mensup zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 74 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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