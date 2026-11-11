12 Demokrat senatör, NDAA'daki İsrail'e dair 3 maddenin çıkarılmasını istedi

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12 ABD'li Demokrat senatör, ABD ile İsrail arasındaki savunma işbirliğini ve istihbarat paylaşımını derinleştirecek 2027 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) tasarısındaki 3 maddenin çıkarılması çağrısında bulundu.

Chris Van Hollen, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren'ın öncülük ettiği ve toplam 12 Demokrat senatörün imza attığı mektup, Kongre liderlerine gönderildi.

Mektupta, senatörler, 2027 NDAA yasa tasarısında yer alan ilgili 3 maddenin çıkarılmasının, ABD'nin ulusal çıkarlarına daha uygun olduğuna işaret etti.

Söz konusu mektupta, "2027 NDAA tasarısı görüşülmeye hazırlanırken, İsrail hükümetinin eylemlerinin ABD'nin çıkarlarını ve değerlerini giderek daha fazla zedelediği bir dönemde, ABD-İsrail savunma ve istihbarat ilişkilerinin endişe verici yönlerini daha da pekiştirecek 3 maddeyi nihai tasarıdan çıkarmanızı saygıyla talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Senatörler, tartışmalı maddelerin, "ABD'nin ulusal güvenliğini en iyi şekilde nasıl koruyacağı konusunda yönetimin bağımsız karar verme yeteneğini kısıtlayacağını" ve "Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve daha geniş bölgedeki İsrail askeri operasyonlarına ilişkin endişelere rağmen Washington'u süresiz taahhütlere bağlayacağını" savundu.

Mektupta, ilgili tasarıda, "ABD-İsrail Savunma Teknolojisi İşbirliği Girişimi" kurulmasını zorunlu kılan 1217. ve 219. maddelerin çıkarılması gerektiği kaydedildi.

Söz konusu girişim, iki ülke arasında yapay zeka, kuantum hesaplama, siber savaş, biyoteknoloji ve otonom sistemler alanlarında ikili ortak üretimi, teknoloji transferlerini ve ortak araştırmaları hızlandırmayı hedefliyor.

Senatörler, İsrail ile istihbarat paylaşımının genişletilmesini zorunlu kılarken, yürütme organının bu işbirliğini askıya almasını, azaltmasını veya kısıtlamasını yasaklayan 618. maddenin de çıkarılmasını talep etti.

Demokrat senatörler, "derin entegrasyonun" İsrail'e Amerikan askeri varlıkları üzerinde bir avantaj sağlayacağını vurguladı.

İsrail hükümetinin daha önce füze savunması konusunda ortak üretim şartlarını kullanarak Amerikan "Demir Kubbe" bataryalarının, Ukrayna'ya transferini engellediğine işaret eden senatörler, bu girişimin İsrail teknolojisini Amerikan savunma sanayi tabanına yerleştireceği ve gelecekteki politika değişikliklerini maliyetli hale getireceği uyarısında bulundu.

Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savunma ilişkilerini "yardımdan ortaklığa" kaydırmaya yönelik çerçeve için açıkça övgü topladığına dikkati çekildi.

Kaynak: AA