116 suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı

116 suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını açıkladı. Bakanlığa göre Sayal hakkında 116 suçtan aranma kaydı bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını bildirdi
Kaynak: AA