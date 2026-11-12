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116 suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal Yunanistan'da yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını açıkladı. Bakanlığa göre Sayal hakkında 116 suçtan aranma kaydı bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın Yunanistan'da yakalandığını bildirdi

Kaynak: AA
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