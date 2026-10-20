112 ihbarıyla Adana Seyhan'da kedi yavrusunu havalandırma boşluğundan itfaiye çıkardı

112 ihbarıyla Adana Seyhan'da kedi yavrusunu havalandırma boşluğundan itfaiye çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Vatandaşların 112'ye bildirmesi üzerine adrese giden ekip, kediyi merdivenle boşluktan çıkarıp sokağa bıraktı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Pınar Mahallesi'ndeki ikametin havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, merdivenle havalandırma boşluğuna indi.
Ekibin çıkardığı kedi yavrusu sokağa bırakıldı.
Kaynak: AA