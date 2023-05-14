110 yaşında oy kullanmak için sandığa gitti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla sandığa gelerek oyunu kullandı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Hacimusa köyünde oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı.

Hacımusa köyünde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu oyunu kullanmak için sandığın başına gitti. Safiye Kurtoğlu'nun ardından oğlu yaşar Kurtoğlu da annesine yardım ederek oy kullanmak için sandığa getirdiğini ifade etti.