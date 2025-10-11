Haberler

11 Yıldır Aranan Hükümlü Van'da Yakalandı

Van'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 11 yıldır aranan N.T, evindeki gizli bölmede saklanırken yakalandı. Operasyon sonrasında cezaevine gönderildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü N.T'nin adresini tespit etti.

Ekiplerin 8 Ekim'de düzenlediği operasyonda evinin gizli bölmesinde saklanırken yakalanan N.T, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
