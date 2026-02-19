Haberler

Konya'da kayıp olarak aranan çocuk polis ekiplerince bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 11 yaşındaki K. E. G., polis ekipleri tarafından bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hacıakif Mahallesi'ndeki evinden dün sabah okula gitmek için ayrılan ve eve dönmeyen çocuğun ailesinin ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

İlçe merkezinde göl kıyıları, balıkçı tekneleri, parklar ve ikametine yakın bölgelerde aramalar yoğunlaştırılırken, gelen ihbarlar da titizlikle değerlendirildi.

Güvenlik kamerası incelemeleri ve derinleştirilen saha araştırmaları kapsamında polis ekipleri K. E. G.'yi Bahçelievler Mahallesi'nde buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, ailesine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
