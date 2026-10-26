11 yaşındaki Gazzeli Nesrin, dijital ödüllerde dünya çapında finale kaldı

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Gazze'de çocukların yaşadığı dramı telefon kamerasıyla dünyaya duyurmaya çalışan 11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Nesrin Skaik, 2026 Dijital İçerik Üreticileri Ödülleri'nde (Digital Creator Awards 2026) "çocuk ve gençler" kategorisinde finale kaldı.

Gazze'de 3. yılını dolduran İsrail soykırımı sırasında evini, eşyalarını ve çocukluğuna ait birçok hatırayı geride bırakmak zorunda kalan Nesrin, yaşadıklarını telefon kamerasıyla kayda alarak Gazze'deki çocukların sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor.

Nesrin, günlük yaşamını, çevresindeki çocukların yaşadığı zorlukları ve yerinden edilen ailelerin hikayelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, bu içerikleriyle 2026 Dijital İçerik Üreticileri Ödülleri'nin "çocuk ve gençler" kategorisinde finale kaldı ve dünya çapındaki en iyi 8 içerik üreticisinden biri oldu.

Nesrin'in Instagram hesabının 1,4 milyon takipçisi, Gazzelilerin çektiği sıkıntıları telefonunun kamerasıyla belgelediği videoların ise milyonlarca beğenisi bulunuyor.

Göçler, Gazze'de ölümden ölüme kaçış anlamına geliyor

Nesrin, İsrail ordusunun Gazzeli çocukların evlerini, oyuncaklarını ve eşyalarıyla birlikte anılarını da yok ettiğini söyleyerek, çocukların sesi olma amacıyla çıktığı yolda geldiği noktayı ve yaşadığı sevinci AA'ya anlattı.

Göçmen hayatı süren çocukların tecrübelerini bizzat yaşayan ve İsrail saldırılarında yıkılan evini terk etmek zorunda kalan Nesrin, güven arayışı içinde bir yerden bir yere gitmenin ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:

"Göç etmek sadece bir yerden başka bir yere gitmek değil bilakis ölümden başka bir ölüme kaçmaktır."

"Açlık, aç uyumak ya da yiyecek bir şey bulamamak demek ve bu gerçekten çok zor." diyen Nesrin, açlığın da çocukların dayanması çok zor bir tecrübe olduğunu dile getirdi.

Amacı çocukların sesi olmak

Nesrin, sosyal medya hesabında günlük hayatın ve göçmenlerin yaşadığı zorlukları belgeleyerek, çocukların çilesini ve hayat mücadelelerini aktarıyor.

Yaptığı işin sadece bir hobi ya da sosyal medyada içerik üretiminden ibaret olmadığına işaret eden 11 yaşındaki Nesrin, sesleri duyulmayan ve yaşadıkları acıları ifade edemeyen birçok çocuğun çilesini dünyaya duyurma çabası içinde olduğunu kaydetti.

Nesrin, en büyük misyonunun, anlattığı hikayeleri sadece yıkım ve göç sahnelerinden ibaret bırakmayıp çocukların geleceğe dair hayalleri ve umutlarını aktarmak olduğunu vurguladı.

Gazze'de acıları belgelemek bile büyük bir mücadele

Gazze'de hayatı ve çekilen ızdırabı belgelemenin bile hiç kolay olmadığını söyleyen Nesrin, "Telefonları şarj etmek için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyoruz. İnternete erişim ise ancak birkaç dakika kullanınca biten internet kartlarını satın alarak mümkün oluyor." dedi.

Nesrin, "Yaşadıklarımızı dünyaya duyurmak için imkansızı başardık." diyerek, tüm zorluklara rağmen içerik üretimine devam etmeye kararlı olduğunu belirtti.

Nesrin'in hayali diş doktoru olmak

2026 Dijital İçerik Üreticileri Ödülleri'nde finale kaldığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyleyen Nesrin, "Finale kaldığımı duyunca gurur duydum çünkü Gazzeli çocukların sesini dünyaya duyurabildim." dedi.

Nesrin, Gazzeli çocukların sesini duyurma çabasını destekleyen, taşıdığı mesaja inanan ve ona oy veren herkese teşekkür ederek, geleceğe dair hayallerini, "Allah nasip ederse dünyaca ünlü bir diş doktoru olmak ve vatanımda bir klinik açıp insanların dişlerini tedavi etmek istiyorum." diyerek anlattı.

Kaynak: AA