11 ilde yıkıma neden olan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde artçı sarsıntı

11 ilde büyük yıkıma neden olan iki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı.