11 ilde yıkıma neden olan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde artçı sarsıntı
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11 ilde büyük yıkıma neden olan iki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."