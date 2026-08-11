Anadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Basın Federasyonunun 11. Anadolu Medya Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Anadolu'daki basın kuruluşlarına desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"Bizler tarafız. Biz, 'tarafsız gazeteci' diyerek bu ülkenin değerlerine hakaret edenler gibi değiliz" ifadesini kullanan Burhan, şunları kaydetti:

"Bazı basın mensupları bizi ödüller konusunda eleştiriyor. Her türlü eleştiriye saygımız var. Ancak bir soru sormak istiyorum. Diğer gazeteci cemiyetleri, medya sivil toplum örgütleri Kanal 7 ya da Sabah Gazetesi'ne hiç ödül verdiler mi? Bengütürk TV'ye ya da Kanal 24'e, Yeni Şafak Gazetesi'ne ödül verdiler mi? Hayır. Vermezler. Onlar tarafsız, biz yandaşız. Kusura bakmayın, artık bu söylemleri kimse kabul etmiyor. 'Sizin ne farkınız var' diyenlere de şunu söyleyelim. Bizler bu mesleği hakkıyla yapan tüm medya mensuplarına ödül verdik. Sadece bize yakın olmasına bakmadık. Bu ülkeye ideolojik düşmanlık yapanlar hariç, mesleğe emek veren herkese ödül verdik. Düne kadar 'Muhtar bile olamaz' manşetleri atanlar, darbeleri alkışlayanlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve milletin değerlerini yok sayanlar bugün tarafsızlıktan bahsedemez."

Burhan, medyada çeşitliliğin faydalı olduğunu ve demokrasinin ancak bu şekilde güçleneceğini belirterek, son yıllarda ülkede yayın yapan yabancı medya kuruluşlarının amacının ülkede kargaşa çıkarmak olduğunu söyledi.

Yabancı medya kuruluşlarının kültürel erozyonu destekleyen bir strateji izlediğine işaret eden Burhan, "Aile düşmanlığı ve LGBT propagandası yapıyorlar. Bu milletin değerlerini aşağılayan bir anlayışa sahipler. Bizler bu gerçeği görüyoruz. Dijital medya, yabancı kökenli medya, bu ülkenin ekonomik kaynaklarını neredeyse tek başına kullanıyor. Geçtiğimiz yıl 158 milyar lira Google, Instagram, YouTube gibi mecralara reklam gitmiş. Birkaç yıl sonra yerel ve ulusal medya yayıncılık yapmakta zorlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Burhan, bu konuya ilişkin yerli ve milli bir çözümün şart olduğunu, yabancılara verilecek reklam payının sınırlandırılması gerektiğini dile getirdi.

"Anadolu medyasına pozitif ayrımcılık en önemli talebimiz"

Türkiye Basın Federasyonu olarak taleplerini de dile getiren Burhan, "İlk talebimiz yeşil pasaport. Bu konuda çok fazla talep olması nedeniyle işimizin zor olduğunu biliyoruz. O nedenle gri pasaportun medya mensuplarının eş ve çocuklarına da verilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda yoğun bir talep olduğunu biliyoruz. Ancak bizim işimiz gereği savaş bölgelerine, yurt dışına, deprem bölgelerine gidiyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz." dedi.

Burhan, ulusal televizyon kanalları ile yerel televizyon kanallarının aynı uydu ücretini ödediğini, bu durumun yerel medyayı zorladığını belirterek, "Uydu fiyatlarının düşürülmesi ve Anadolu medyasına pozitif ayrımcılık yapılması en önemli talebimizdir. Başta radyocu kardeşlerimiz olmak üzere yerel televizyonların en yüksek sıkıntı alanlarından biri de telif haklarıdır. Çok sayıda meslek birliği bulunması ve telif ücretlerinin yüksek olması en büyük sorundur. Bu mağduriyetin giderilmesini özellikle istirham ediyoruz." diye konuştu.

Özel sektörde çalışan muhabir, kameraman ve montajcı personelin özlük haklarında çok büyük sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Burhan, bu konuda duyarlı olunmasını beklediklerini söyledi.

Ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından "11. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende dağıtılan ödüller şöyle:

Yılın Televizyon Kanalı

TRT Kürdi

Yılın Ankara Temsilcisi

ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala

Yılın Fikir Adamı

Sadık Albayrak

Yılın Diplomasi Muhabiri

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy

Yılın Kültür Kanalı

TVNET

Yılın Moderatörü

Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz

Yılın Ekonomi Kanalı

Bloomberg TV

Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir

Yılın Televizyon Yöneticisi

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel

Yılın Yayın Koordinatörü

Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı

Yılın Köşe Yazarı

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül

Yılın Vefa Ödülü

Gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek ve Filistinli Gazeteci Amir Lafi

Yılın Televizyon Dizisi

Uzak Şehir

Yılın Savunma Dergisi

SAVTEK Dergisi

Yılın Muhabiri

NTV Muhabiri Osman Terkan

Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni

Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Funda Altaş Şimşit

Yılın Televizyon Programı

MasterChef Türkiye

Yılın Türk Dünyası Haberleri

Haber Global adına Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı

Yılın İnternet Haber Sitesi

Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur

Yılın Televizyon Yorumcusu

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel

Yılın Platformu

TRT Tabii

Yılın Yerel Radyosu

Keskin FM

Yılın Karikatür Sanatçısı

Yeni Akit Gazetesi Karikatüristi Kemal Güler

Yılın Yerel Gazetesi

Halıkent Gazetesi

Yılın Ekonomi Yazarı

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem

Yılın Genel Yayın Yönetmeni

A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen

Yılın Haber Spikeri

TRT Haber Spikeri Fatih Çimen

Kaynak: AA