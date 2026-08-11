Anadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, yabancı medya ve reklam gelirleri konusunda eleştirilerde bulundu, yerel medyaya pozitif ayrımcılık taleplerini iletti; ödüller TRT Kürdi, TVNET, Milliyet gibi kurum ve kişilere verildi.
Türkiye Basın Federasyonunun 11. Anadolu Medya Ödülleri törenle sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.
Törende konuşan Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Anadolu'daki basın kuruluşlarına desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
"Bizler tarafız. Biz, 'tarafsız gazeteci' diyerek bu ülkenin değerlerine hakaret edenler gibi değiliz" ifadesini kullanan Burhan, şunları kaydetti:
"Bazı basın mensupları bizi ödüller konusunda eleştiriyor. Her türlü eleştiriye saygımız var. Ancak bir soru sormak istiyorum. Diğer gazeteci cemiyetleri, medya sivil toplum örgütleri Kanal 7 ya da Sabah Gazetesi'ne hiç ödül verdiler mi? Bengütürk TV'ye ya da Kanal 24'e, Yeni Şafak Gazetesi'ne ödül verdiler mi? Hayır. Vermezler. Onlar tarafsız, biz yandaşız. Kusura bakmayın, artık bu söylemleri kimse kabul etmiyor. 'Sizin ne farkınız var' diyenlere de şunu söyleyelim. Bizler bu mesleği hakkıyla yapan tüm medya mensuplarına ödül verdik. Sadece bize yakın olmasına bakmadık. Bu ülkeye ideolojik düşmanlık yapanlar hariç, mesleğe emek veren herkese ödül verdik. Düne kadar 'Muhtar bile olamaz' manşetleri atanlar, darbeleri alkışlayanlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve milletin değerlerini yok sayanlar bugün tarafsızlıktan bahsedemez."
Burhan, medyada çeşitliliğin faydalı olduğunu ve demokrasinin ancak bu şekilde güçleneceğini belirterek, son yıllarda ülkede yayın yapan yabancı medya kuruluşlarının amacının ülkede kargaşa çıkarmak olduğunu söyledi.
Yabancı medya kuruluşlarının kültürel erozyonu destekleyen bir strateji izlediğine işaret eden Burhan, "Aile düşmanlığı ve LGBT propagandası yapıyorlar. Bu milletin değerlerini aşağılayan bir anlayışa sahipler. Bizler bu gerçeği görüyoruz. Dijital medya, yabancı kökenli medya, bu ülkenin ekonomik kaynaklarını neredeyse tek başına kullanıyor. Geçtiğimiz yıl 158 milyar lira Google, Instagram, YouTube gibi mecralara reklam gitmiş. Birkaç yıl sonra yerel ve ulusal medya yayıncılık yapmakta zorlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Burhan, bu konuya ilişkin yerli ve milli bir çözümün şart olduğunu, yabancılara verilecek reklam payının sınırlandırılması gerektiğini dile getirdi.
"Anadolu medyasına pozitif ayrımcılık en önemli talebimiz"
Türkiye Basın Federasyonu olarak taleplerini de dile getiren Burhan, "İlk talebimiz yeşil pasaport. Bu konuda çok fazla talep olması nedeniyle işimizin zor olduğunu biliyoruz. O nedenle gri pasaportun medya mensuplarının eş ve çocuklarına da verilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda yoğun bir talep olduğunu biliyoruz. Ancak bizim işimiz gereği savaş bölgelerine, yurt dışına, deprem bölgelerine gidiyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz." dedi.
Burhan, ulusal televizyon kanalları ile yerel televizyon kanallarının aynı uydu ücretini ödediğini, bu durumun yerel medyayı zorladığını belirterek, "Uydu fiyatlarının düşürülmesi ve Anadolu medyasına pozitif ayrımcılık yapılması en önemli talebimizdir. Başta radyocu kardeşlerimiz olmak üzere yerel televizyonların en yüksek sıkıntı alanlarından biri de telif haklarıdır. Çok sayıda meslek birliği bulunması ve telif ücretlerinin yüksek olması en büyük sorundur. Bu mağduriyetin giderilmesini özellikle istirham ediyoruz." diye konuştu.
Özel sektörde çalışan muhabir, kameraman ve montajcı personelin özlük haklarında çok büyük sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Burhan, bu konuda duyarlı olunmasını beklediklerini söyledi.
Ödüller sahiplerini buldu
Konuşmaların ardından "11. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende dağıtılan ödüller şöyle:
Yılın Televizyon Kanalı
TRT Kürdi
Yılın Ankara Temsilcisi
ÜLKE TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala
Yılın Fikir Adamı
Sadık Albayrak
Yılın Diplomasi Muhabiri
CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy
Yılın Kültür Kanalı
TVNET
Yılın Moderatörü
Bengütürk TV Program Müdürü Cem Açıkgöz
Yılın Ekonomi Kanalı
Bloomberg TV
Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir
Yılın Televizyon Yöneticisi
TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel
Yılın Yayın Koordinatörü
Beyaz TV Genel Koordinatörü Yeliz Tercanlı
Yılın Köşe Yazarı
Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül
Yılın Vefa Ödülü
Gazeteci Cahide Hayrunnisa Çiçek ve Filistinli Gazeteci Amir Lafi
Yılın Televizyon Dizisi
Uzak Şehir
Yılın Savunma Dergisi
SAVTEK Dergisi
Yılın Muhabiri
NTV Muhabiri Osman Terkan
Yılın Yerel TV Genel Yayın Yönetmeni
Altaş TV Genel Yayın Yönetmeni Funda Altaş Şimşit
Yılın Televizyon Programı
MasterChef Türkiye
Yılın Türk Dünyası Haberleri
Haber Global adına Genel Yayın Yönetmeni Taha Dağlı
Yılın İnternet Haber Sitesi
Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur
Yılın Televizyon Yorumcusu
Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel
Yılın Platformu
TRT Tabii
Yılın Yerel Radyosu
Keskin FM
Yılın Karikatür Sanatçısı
Yeni Akit Gazetesi Karikatüristi Kemal Güler
Yılın Yerel Gazetesi
Halıkent Gazetesi
Yılın Ekonomi Yazarı
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem
Yılın Genel Yayın Yönetmeni
A Haber Genel Yayın Yönetmeni Abdulhalik Çimen
Yılın Haber Spikeri
TRT Haber Spikeri Fatih Çimen