106 Yaşındaki Ayşan Aktaş'a Yaşlılar Haftası Ziyareti

Van'ın Erciş ilçesinde, Kaymakam Murat Karaloğlu, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında 106 yaşındaki Ayşan Aktaş'ı evinde ziyaret etti.

Karaloğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle, Çatakdibi Mahallesi'nde ikamet eden Aktaş'ın evine geldi.

Cumhuriyet'in ilanına ve önemli tarihi gelişmelere tanıklık eden 11 çocuk annesi Aktaş'a Türk bayrağı, çiçek ve hediyeler verildi.

Kendisi için hazırlanan pastayı kesen 106 yaşındaki Aktaş, hafızasında yer edinen anıları konuklarıyla paylaştı.

Ziyarette duygusal anlar yaşayan Aktaş, Karaloğlu ve beraberindekilere teşekkür etti.

Oğlu Hikmet Aktaş, AA muhabirine, annesinin 10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu görme kaybı yaşadığını söyledi.

Annesinin 106 yaşında olduğunu belirten Aktaş, "Annem, Cumhuriyet'i bize anlatıyor. O dönemi çok iyi hatırlıyor. Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu, o dönem yaşanan gelişmeleri biliyor." dedi.