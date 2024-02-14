106 Refakatçi ile Türkiye'ye Dönüyor

106 REFAKATÇİ İLE TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan hasta ve refakatçiler Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getiriliyor. Mısır'ın El- Ariş Havalimanı'ndan kalkan A400M uçağı 18'i sedyeli 49 hasta, çoğunluğu çocuk 106 refakatçi ile Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapmak için havalandı.