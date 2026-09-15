10 yıldır ekmeğini ‘taştan’ çıkarıyor

ESKİŞEHİR'de evli ve 2 çocuk babası İsmail Sönmez (65), yaklaşık 10 yıldır kahvehanelerde yıpranmış ve boyası çıkmış okey taşlarını tamir edip yeniden boyuyor. Günde 20 takıma kadar okey taşı yenilediğini ifade eden Sönmez, "Sevdiğim bir iş. Sevmek ve sabır gerekiyor bu işte. Telefonla beni kahvehanelerden arıyorlar. Eskişehir'de 700 kadar kahvehane var bildiğim kadarıyla. Bunların çoğuna gidip okey taşı boyamışımdır" dedi.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. Eskişehir tesislerinden (TÜLOMSAŞ) emekli olan İsmail Sönmez, 10 yıl önce Bilecik'te gittiği bir kahvehanede okey taşlarının temizlenip, yeniden boyandığını gördü. Kısa sürede bu işi öğrenen Sönmez, 700 kadar kahvehanenin bulunduğu Eskişehir'de bu işi yapmaya başladı. İşletme sahiplerinin birbirlerine tavsiyesi üzerine kentteki tüm kahvehanelerde yıpranan okey taşlarını tamir ederek yenileyen ve boyayan Sönmez, şehirde mesleğin tek temsilcisi haline geldi.

'İLGİ, SABIR İSTEYEN BİR İŞ'

Kendisinin teknik ressam olması nedeniyle bu mesleği kısa sürede benimsediğini ifade eden İsmail Sönmez, "Mesleğim, kahvehanelerdeki yıpranmış olan okey taşlarının boyanması, yenilenmesi tamiri şeklinde bir meslek. Aslında teknik ressamım. Buna yatkın olduğum için bu işe başladım. Biraz daha serbest bir iş. Kahvehanelerde oynanan taşlar bir süre sonra yıpranıyor. Bunların tamirini, solan renklerini yeniliyoruz. Yeniden kullanılacak şekle getiriyoruz. Tabi bazı işlemleri var. Yağlı boya ile yaptığımız aşamalar. Onları boyayıp yeniliyoruz. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Sevdiğim bir iş, sevmek ve sabır gerekiyor bu işte. Telefonla beni kahvehanelerden arıyorlar. Eskişehir'de 700 kadar kahvehane var bildiğim kadarıyla. Bunların çoğuna gidip okey taşı boyamışımdır. Kahvehane sahipleri genelde çevrelerinden duyup beni arıyorlar" dedi.

'ESKİŞEHİR'DE BENDEN BAŞKA YAPAN YOK'

Okey takımında 106 taş olduğunu ve bunların oynandıkça yıprandığını, sayıların da renklerinin söküldüğünü anlatan Sönmez, "Teknik ressam olduğum için taşları yağlı boya ile yeniliyorum. Boyaları şırınga ile taşlara dağıtıyorum. Taşları önce temizleyip daha sonra boyalarla yeniliyoruz. Biraz ilgi, sabır isteyen bir iş. Yapması da uzun süren bir iş. Bu işte sabır şart. Milim, milim tüm taşları elden geçiriyoruz. Sanıyorum Eskişehir'de benden başka bu işi yapan yok ama severek yapıyorum. Yeni okey takımı almak yerine boyalarının yenilenmesi için cüzi miktarlarda olduğu için daha ekonomik. Kahvehaneciler için de avantajlı. Taşların birçoğunu neredeyse sıfırlayıp yeniliyoruz. Bugüne kadar da hiç şikayet almadım. Yıpranmış taşlar, bizim çalışmamızdan sonra yenilenmiş hale geliyor. 10 yıllık meslek hayatımda sayı vermek zor ama bir kahvehanede en az 5-6 takımdan başlar, 20 takıma kadar çıktığı oluyor. Bir günde 15-20 takım kadar okey taşını boyayıp, yenilediğim oluyor. Örneğin temiz bir okey takımını sadece boyamak yarım saat kadar sürer. Bazı sorunlu olanlar 1,5 saate kadar çıkıyor. Taşların yıpranma durumuna göre süre de uzuyor" diye konuştu.

'ESNAFIMIZ İÇİN KALİTELİ BİR HİZMET'

Eskişehir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Karatay da İsmail Sönmez'in esnafa çok faydalı bir iş yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Bir kahvehane ziyaretinde İsmail Sönmez ile tanıştık. Bir baktık ki okey taşları masaya dizilmiş. İnce işçilikle bunları boyuyor. Uzun yıllardır da yaptığını öğrendik. Yıpranan okey taşlarını, renkleri solanlarını yenilendiğini gördük. Esnafımız için kaliteli bir hizmet. Yeni bir okey takımı 3 bin liraya kadar çıkabiliyor. İsmail Sönmez bu işi çok makul ücretlerde yaptığı için de esnafımız oldukça memnun."

'ÇOK EKONOMİK'

7 yıldır kahvehane işlettiğini ifade eden Mücahit Meriç ise İsmail Sönmez'in çok ekonomik düzeyde kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Eskişehir'de 700 kadar kahvehane olduğunu ve Sönmez'in hepsine gittiğini kaydeden Meriç, "İşini hakkıyla yapıyor. Takdir ediyoruz. Çok da ekonomik. Yeni bir okey takımına 3 bin liraya kadar para vereceğime İsmail usta ile daha ekonomik olarak yaptırıyoruz. Müşterilerin oynadığı okey taşları bir süre sonra çok yıpranmış, renkleri solmuş ya da sökülmüş oluyor. Ele alınmayacak taşlar bile İsmail ustanın emeğinin ardından tamamen yenilenmiş oluyor. Bir takım, kahvehanede yaklaşık 6 ayda ya da 1 yılda yıpranmış hale geliyor. Taşların yeni olması, iyi boyasının olması müşteri memnuniyetini de arttırıyor. Bizim için çok önemli. Müşteri görünce yeni olup olmadığını mutlaka soruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı