10 Yıl Sonra Aydınlatıldı: Gülizar B'nin Cinayeti ve Ailesinin Ziyareti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015'te gerçekleşen faili meçhul cinayet, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından 10 yıl sonra aydınlatıldı, kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının kabrini ailesi ilk kez ziyaret etti.

Dicle ilçesinde 29 Temmuz 2015'te ayrıldığı evine dönmeyen evli ve 3 çocuk annesi Gülizar B'nin (27) yakınları, Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusunda bulundu.

Gülizar B'nin bulunması için polis ekiplerince çalışma yürütüldüğü süreçte Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'nde 9 Ağustos 2015'te bölgede piknik yapan bir aile, fark ettiği koku üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mağarada yakılmış cesetle karşılaştı.

Ekiplerin incelemesi ve otopside cesedin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Cenaze, kimliği belirlenemediği için Diyarbakır'da Yeniköy Mezarlığı'ndaki kimsesizler bölümüne defnedildi.

O süreçte faili tespit edilemeyen cinayetin aydınlatılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma derinleştirildi.

Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ve Kriminal Şube Müdürlüğü ile Çermik İlçe Jandarma Komutanlığınca cinayetin aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturuldu.

Daraltılmış baz ve HTS çalışması yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olabileceği ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında, Gülizar B. ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklandı.

Kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının mezarı JASAT tarafından savcılık izniyle açıldı, çene ve kafatası kemiklerinden alınan bulgular, yeniden yüzlendirme çalışması yapılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde yeniden yüzlendirme çalışması yapılarak uzmanlık raporu düzenlendi.

Mahkeme kararıyla kayıp kadının annesi, eşi, 3 çocuğu ve Mehmet Biroğlu'dan alınan örnekler ile Çermik kırsalında bulunan ceset ve olay yerindeki bulgular, DNA incelemesi yapılması amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu ile Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Aile bireylerinden alınanlar ile bulunan yakılmış cesedin kemiklerinden alınan örneklerde DNA eşleşmesi tespit edildi. Olay yerindeki bulgularda saptanan DNA örneklerinin de şüpheli Biroğlu'na ait olduğu belirlendi.

Deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Ailesi, kadının mezarını 10 yıl sonra ziyaret edebildi

Jandarma ekiplerince aileye Gülizar B'nin mezarının Yeniköy Mezarlığı'nda olduğu bilgisi verildi.

Bunun üzerine öldürülen kadının eşi ve iki kayınbiraderi mezarı ziyaret etti, çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Gülizar B'nin kayınbiraderlerinden Abdurahman B. (45), yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu belirterek, "10 yıldır arıyorduk ancak bulamadık. Güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunmuştuk. Onlar da 10 yıldır arıyorlardı. Haber geldi, 'öldürülmüş' dediler. Allah razı olsun, jandarmamız bulmuş. İnşallah bunu yapanların da yanına kalmayacak ve ağır şekilde cezalandırılacak. Acımız çok büyük, Allah kimsenin başına getirmesin. 3 çocuğu var, çocukları öksüz bıraktılar. Jandarma ekipleri ve JASAT'tan Allah razı olsun, teşekkür ederiz onlara. İyi ki devletimiz var." dedi.

Mehmet Yasin B. de yengesinin 10 yıldır kayıp olduğunu, jandarma sayesinde mezarına ulaştıklarını söyledi.

Devletin imkanları sayesinde mezarın bulunduğunu vurgulayan Mehmet Yasin B, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan, aile bireylerince tekrar ziyaret edilen mezara Gülizar B'nin isminin yazılı olduğu mezar taşı yaptırıldığı görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından bugün yaptığı paylaşımda, faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıklamıştı.