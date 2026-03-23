Samsun'da "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.E. yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen operasyonda hükümlüyü yakalamayı başardı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü