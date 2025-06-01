10 Yaşındaki Öğrenci İngilizce Yarışmasında Birinci Oldu

Kırklareli'nde ortaokul öğrencisi 10 yaşındaki Eren Deniz Sayan'a akıcı İngilizcesi, girdiği yarışmada birincilik getirdi.

İstiklal Ortaokulu öğrencisi Eren Deniz Sayan, öğretmenlerinin teşvikiyle Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrencilerin dil becerisini geliştirmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği "Dil Festivali 39" adlı yarışmaya katıldı.

Sayan, farklı okullardan 13 öğrencinin katıldığı yarışmada İngilizce konuşma kategorisinde birinci oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sayan'ın yarışmaya katıldığı ve akıcı İngilizcesiyle kentin coğrafyasını, tarihini ve kültürel ögelerini anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Müdürlüğün paylaşımı, pek çok hesap tarafından da paylaşıldı.

Eren Deniz'in dil hakimiyeti, akıcı konuşması ve öz güveninin yansıdığı videoyu kısa sürede binlerce kişi izledi.

"Olumlu tepkiler motivasyonumu artırıyor"

Eren Deniz Sayan, AA muhabirine, İngilizcenin çok sevdiği ve ilgi duyduğu bir dil olduğunu belirtti.

Sayan, severek İngilizce derslerine çalıştığı için kısa sürede dile hakim olduğunu anlattı.

Yarışmadaki derecenin yanı sıra paylaşılan videonun etkileşiminin de kendisini çok mutlu ettiğini belirten Sayan, "Herkes çok başarılı buldu. Video kısa sürede yayıldı. Çok mutlu oldum. Böyle bir şey olmasını hiç düşünmüyordum. Olumlu tepkiler motivasyonumu artırıyor. Bu nedenle kentimi farklı dillerde de tanıtmayı amaç edindim." dedi.

İngilizce öğretmeni Esra Atam ise Eren Deniz Sayan'ın İngilizceye olan merakını, ilgisini çok iyi yönettiklerini belirtti.

Eren Deniz'in İngilizce konusunda derslerde öğrendikleriyle yetinmediğini ve çok farklı yöntemlerde kullandığını anlatan Atam, öğrencisinin İngilizceyi günlük yaşamına da dahil ettiğini söyledi.