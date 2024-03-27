10 yaşındaki kızın çizdiği resim gerçeğe dönüştü: Sağlık çalışanları, Sude Naz'ın odasını yeniledi

Nasıl bir oda istediğini hayal edip resmetti, sağlıkçılar gerçeğe dönüştürdü

Sude Naz'ın hayali gerçek oldu TÜSÇAD, odasını resminin aynısı yaptı

ELAZIĞ - Elazığ'da Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği tarafından başlatılan bir proje çerçevesinde, çocukların hayal dünyalarını ön planda tutan özel bir girişim gerçekleşti. İlkokul öğrencisi Sude Naz'ın hayalindeki odanın gerçeğe dönüşmesi için harekete geçen TÜSÇAD Elazığ Şube Başkanı İlhan Şen ve üyeleri, ailenin de onayıyla Sude'nin çizdiği resimle odayı, hayal dünyasına uygun şekilde yeniden düzenledi. Sude, okul çıkışında odasını görünce büyük bir mutluluk ve duygusallık yaşadı.

TÜSÇAD'ın hayata geçirdiği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onay verdiği "Türkiye'nin Geleceğine Yön Verecek Nesiller" Projesi dahilinde çocukların hayal dünyalarına hitap eden özel bir girişime imza attı. İlköğretim ve ortaokul seviyesindeki çocukların hayal dünyalarını temel alarak çalışma odalarını yeniden düzenleyerek onlara destek olmayı hedefleyen TÜSÇAD, bu projesini ilk Şehit Vedat Kılınçarslan İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Hülya Ünver'e ileterek başlattı. Öğrencilerin hayal dünyalarını resim aracılığıyla ortaya koymalarını isteyen derneğin bu çağrısına cevap veren öğrencilerden biri de 3'üncü sınıf Sude Naz Eder oldu. Sude Naz'ın çizdiği resimdeki odanın gerçeğe dönüşmesi için harekete geçen TÜSÇAD Elazığ Şube Başkanı İlhan Şen ve üyeleri, Sude'nin ailesiyle iletişime geçerek projeyi hayata geçirmeyi teklif etti. Ailenin olumlu yanıtıyla birlikte, odayı Sude'nin hayal dünyasına uygun olarak yeniden düzenlemek için kolları sıvadılar. İlk adım olarak, odanın boşaltılması ve boyanmasıyla başlayan çalışma, ardından Sude'nin resminde gördüğü yatak, dolap, çalışma masası ve perde gibi eşyaların temin edilip yerleştirilmesiyle devam etti. Her detayın özenle seçilip Sude'nin çizdiği resmin aynısı ve aynı renkte olmasına dikkat edildi. Kendisine yapılan sürprizi öğretmeni ile birlikte okul çıkışı öğrenen minik kız, odasını gördüğünde büyük bir mutluluk ve duygusallık yaşadı.

"Sude Naz'ın mutlu olması bizim için gurur verici, biz de duygulandık"

Projedeki amaçlarının öğrencilere eğitimde destek sağlamak olduğunu belirten TÜSÇAD Elazığ Şube Başkanı İlhan Şen, "Dernek yönetimi ve üyelerimiz ile birlikte geleceğimize yön verecek nesiller düşüncesiyle ilk olarak Sude Naz kızımızın hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktık. Emek verdik ve sonunda projemizi tamamladık. Derslerinde başarılı, azimli bir o kadar da çalışkan olan Sude Naz kızımızın hayallerini süsleyen odasını dizayn ettik. Bizim bu projedeki amacımız, derslerinde başarılı öğrencilere eğitim süreçleri boyunca destek sağlayabilmek ve farkındalık oluşturarak da eğitim bilimcini pekiştirmek. Umarım bundan sonraki projelerimiz devam eder ve birçok hayata dokunmuş oluruz. Bu hususta bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve tüm yardımseverlere teşekkür ederim. Sude Naz'ın mutlu olması bizim için gurur verici. Biz de duygulandık. Hayalleri gerçekleşmiş oldu. İnşallah, bundan sonraki süreçte eğitiminde daha başarılı olur" dedi.

"Hayal ettim ve resim çizdim. Ondan sonra da odam gerçek oldu"

Heyecanla duygularını anlatan Sude Naz ise " Resmin güzel olmuştu ama bu daha güzel. O yüzden bunu yapan herkese teşekkür ederim. Ben bu çalışmayı çok sevdim ama hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana sürpriz oldu. Ben hayal ederken güzel hayal etmiştim. Zaten öğretmenimiz bizi sürekli hayal dünyamıza gönderiyor. Ben de orada hayal ettim ve resim çizdim. Ondan sonra da odam gerçek oldu" diye konuştu.

Sude Naz'ın sınıf öğretmeni Hülya Ünver da " Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği projesi çerçevesinde birlikte bir çalışma yürüttük. Sude'nin odasını tasarladık ama bunu tasarlarken Sude'ye çok belli ettirmedik. Sınıf içinde bir resim çalışması yaptık ve bu resim çalışmasında çocuklar hayal dünyasında olanları resme yansıttılar. Resimde çizdiklerinin hepsi gerçekleşmiş. Bunu da Sude ile beraber gördük. Sude'nin hayalini gerçekleştirdiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.