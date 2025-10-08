10. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Başladı

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen 10. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, "Cumhuriyet'imizin İkinci Asrında Türk Kültür ve Medeniyeti" temasıyla başladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nda gerçekleşen açılış töreni, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan Edvar Musiki Topluluğunun, Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık yönetiminde sunduğu "Ali Ufki Bey Mecmua-i Saz-ü Söz" adlı müzik dinletisiyle yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, burada yaptığı konuşmada, kongrelerin ilkinin 1985'te gerçekleştirildiğini, 9'uncusunun da 2021'de KKTC'de "Türk Kültür Varlıkları" adıyla icra edildiğini belirterek, "Bugün kongrenin 10'uncusunda 'Cumhuriyet'imizin İkinci Asrında Türk Kültür ve Medeniyeti' temasıyla siz değerli katılımcılarla bir araya gelmiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Eraslan, merkezin kuruluş misyonuna uygun olarak Türk kültür ve medeniyetine hakkını veren en yetkili kurumlardan biri olma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu iddialı cümlenin gereğini yerine getirmek ve sorumluluğunu her daim hissetmekteyiz. Bu çerçevede bilim kurulumuz ve çalışanlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Türk Masal Külliyatı projesi 130'dan fazla ülkede erişime açık

Doç. Dr. Eraslan, Türk Masal Külliyatı (TÜMAK) projesi kapsamında geliştirilen "Masal Masal Türkiye" cep telefonu uygulamasının dünyada 130'u aşkın ülkede indirildiğine değindi.

Masalların 8 dile çevrilerek dünya çocuklarına ulaştırıldığını aktaran Eraslan, "Projemizin ulusal yönü, kendi çocuklarımızın ve ebeveynlerimizin kendi masallarıyla buluşmasını sağlamak, uluslararası yönü ise dünya çocuklarının Türk masallarını tanımasına katkı sunmaktır." bilgisini verdi.

Projenin yeni aşamasında "Masal Masal Türk Dünyası" adlı uygulamayı hayata geçireceklerini bildiren Eraslan, "Azerbaycan Büyükelçiliğimiz ve Azerbaycan Kültür Merkeziyle yapacağımız protokolle Türk dünyasına yönelik cep telefonu uygulaması hazırlığını tamamladık. Azerbaycan'la başladığımız serüveni Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'la sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türk devlet ve düşünce hayatına yön veren önemli isimlerin eserlerinin Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle farklı ülkelerdeki üniversite kütüphanelerine ulaştırıldığını belirten Eraslan, "Bugün Çin'den Japonya'ya, Avrupa ve Afrika ülkelerinden Arap coğrafyasına kadar bu eserler ilgili üniversitelerdeki kütüphanelere gönderilmiş durumdadır." ifadesini kullandı.

Eraslan, ulusal ve uluslararası projelerde ödüller kazanan Atatürk Kültür Merkezinin faaliyetlerini yüksek ülkü ve duyguyla sürdürdüğünü kaydetti.

Kongreye Türkiye dahil 12 farklı ülkeden 145 bilim insanı ve sanatçının katıldığını, burada 28 oturum ve 109 bildirinin sunulacağını bildiren Eraslan, "Kongre sonunda elde edilecek verilerin kültür ve medeniyetimizin evrensel boyutlarına yeni ışıklar tutacağına ve Cumhuriyet'imizin ikinci asrı için yeni perspektifler kazandıracağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri" de sahiplerini buldu

Öte yandan, Türk kültürüyle ilgili alanlarda çalışan, eserleriyle gelecek kuşaklara yön veren, üstlendikleri misyonla Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası alanda da ilgi gören bilim ve sanat insanlarına ilk kez verilen "Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri" takdim edildi.

Beşir Ayvazoğlu ve Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, ödülün sahibi oldu. Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı adına Suat Arıcanlı, Prof. Dr. Gürsel Aytaç adına Prof. Dr. Bedrettin Aytaç, Prof. Dr. Oluş Arık adına ödülleri ise Dr. Rüstem Bozer aldı.

Program, "Selçuklu Taç Kapıları" resim sergisinin açılışıyla devam etti.

Kongre, 11 Ekim'e kadar düzenlenecek çeşitli oturumlarla ve etkinliklerle sürecek.