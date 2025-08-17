10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda Sanat Eserleri Sergilendi

10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'ndaki "Vecd Ekibi Sanat Grubu Sergisi"nde resim, hüsnühat, filografi gibi farklı sanat dallarında eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen 10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Yenikapı'da binlerce kitapseveri ağırladı.

Suriyeli ressam Tuka Mamo Güvensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okuduğunu, hobi olarak da resim yaptığını söyledi.

Boş zamanlarında resim yaptığını dile getiren Güvensoy, "Resim yapmayı küçüklüğümden beri seviyorum ama 2018'den beri ciddi olarak yapıyorum. Biz sanatçılar olarak 2023'teki İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda bir araya geldik, tanıştık ve güzel bir arkadaşlık kurduk. Sonra da Muhammed Abu Halaka bu grubu kurdu." dedi.

Vecd Ekibi Sanat Grubu'nda çok sayıda sanatçının yer aldığını dile getiren Güvensoy, "Grubun amacı yeni ressamları, yeni sanatçıları keşfetmek ve sanatla güzel mesajlar vermek." ifadesini kullandı.

"Bu kurtuluş aniden oldu ama Suriyeliler için çok güzel oldu"

Sergide yer alan resminde Suriye ile ilgili simgeleri kullandığını ifade eden Güvensoy, eserine ilişkin şunları kaydetti:

"Şah kartalı çizdim. Arkadan da özgür güneşin doğuşu. Bu özgürlükle birlikte güneş yeniden özgür Suriye'ye doğdu, kara bulutlar dağıldı, o karanlık günlerin hepsi geçti. Eski vahşi rejimin gidişini anlatmak istedim. Bir de orada kuşlar uçuyor, özgürlük anlamına geliyor. Hem de aniden bir şey olduğu zaman kuşlar uçar. Bu kurtuluş aniden oldu ama Suriyeliler için çok güzel oldu. Şah kartalın kanatları altında yavruları var. Fark ettiyseniz yavrular farklı renklerde. Yani Suriye'de hangi bir dinden, ırktan, mezhepten olursan ol, yine sen bu vatanın evladısın. Hepimiz biriz ve yeni özgür Suriye'nin kanatları altındayız. Altta da yuva var. Yuva yavaş yavaş kurulan bir şey. Şimdi Suriye tamam kurtuldu ama her şey birden güzel olmayacak, yavaş yavaş olacak inşallah."

Suriye'de 8 Aralık devrimi sonrası durumu sanatına yansıtmak istediğini dile getiren genç sanatçı, "İnşallah yeni devletimiz Suriye'yi çok güzel yapacak ve çiçek açacak. Tıpkı tablomdaki yaseminler gibi. Yasemini seçme nedenim de Suriye'de en ünlü çiçeğin yasemin çiçeği olması. Şam'da eski sokaklarda gezdiğiniz zaman hep yasemin kokusunu alırsınız." şeklinde konuştu.

Suriyeli bir sanatçı olarak Suriye'nin özgürleşmesinden, zulmün gidişinden ve halkın kurtuluşundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Güvensoy, "Bizim için bu hayal gibiydi. Hiçbirimizin aklına gelmeyecek bir şeydi. Birden olması hepimizi çok mutlu etti." dedi.

Güvensoy, sergilenen eserlere dair güzel tepkiler aldıklarını, özellikle tablosunda farklı renklerde resmettiği kuş yavrularının çokça sorulduğunu aktararak, "Genç sanatçıların bu kadar güzel eser vermesi çok güzel. Zaten o acı günlerden sonra çoğu genç sanata döndü. Güzel sanatçılar çıktı. Çünkü sanat insanın ruhuna iyi gelen bir şey. Buradaki eserlerin hepsi birbirinden güzel ve Suriyeli gençlerin çizimi." görüşünü paylaştı.

"Kendimle ve ekibimle de gurur duyuyorum"

Suriyeli ressam Hale Zeki ise resminde "Beytü'l-Hikme", "Bilgelik Evi" ve "Büyük Bağdat Kütüphanesi" olarak bilinen kütüphaneyi resmettiğini söyledi.

İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki Suriyeli genç ressam, "Bu kütüphanede sadece Araplar için değil, Müslümanlar için de çok önemli bir eserdi. Abbasiler zamanında inşa edildi." dedi.

Kitap fuarında sergileneceği için kitap temalı bir çalışma yaptığına işaret eden Zeki, "Beytü'l-Hikme kütüphanesine benzetmek istedim. Resmi çok fazla yok ama insanların dediklerine göre yapılmış resimler var, onlardan esinlendim ve böyle bir şey yaptım." ifadelerini kullandı.

Vecd Ekibi Sanat Grubu Sergisi'ne ilk kez katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Zeki, "Bu ayrı bir sevinç. Kendimle ve ekibimle de gurur duyuyorum. Çok mutluyum, herkes çok memnun. Herkes geldiğinde bu sergideki tabloları görünce şaşırıyor." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmak isteyen öğrenciler için hazırlanan "Hafızların Mushafı" da fuar kapsamında okuyucuyla buluştu.

İsrail işgal güçlerinin zindanlarında 25 yıl kalan ve 6 ay önce serbest bırakılan Ramazan Eid Mashahrah'ın hazırlığı "Hafızların Mushafı" adlı eser, 10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda bir araya gelen alimlerin katıldığı etkinlikte tanıtıldı.