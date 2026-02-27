Haberler

10 ülke, tek operasyon! 41 azılı suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 23 kişi ile ulusal düzeyde aranan 18 kişi olmak üzere toplam 41 firari suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Gürcistan, Slovenya, Belçika, Irak ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 10 farklı ülkede gerçekleştirilen operasyonlar, Emniyet ve Adalet Bakanlığı birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldü.

  • İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 41 firari suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.
  • İade edilen 41 suçlunun 23'ü Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken, 18'i ulusal seviyede arama kaydı bulunan kişilerden oluştu.
  • Suçluların iadesi Gürcistan, Bulgaristan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya olmak üzere 10 ülkeden gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 41 firari suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 23 kişi ile ulusal seviyede arama kaydı bulunan 18 kişi, yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Bakanlık, söz konusu kişilerin Gürcistan başta olmak üzere Bulgaristan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya’dan iade edildiğini bildirdi. İadelerin en büyük kısmı Gürcistan’dan gerçekleştirildi.

41 AZILI SUÇLU İADE EDİLDİ

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 23 kişi arasında B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K. ve Ö.G. yer aldı. Ulusal seviyede aranan ve yakalanarak Türkiye’ye getirilen 18 kişinin ise E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z. ve M.C. olduğu açıklandı.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının iş birliğiyle yürütüldü. Yetkililer, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin izini ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle kurulan ortak çalışma sayesinde sürdüklerini ve iadeleri tamamladıklarını bildirdi.

Bakanlık, operasyonlarda görev alan tüm birimlere ve emniyet personeline teşekkür etti.

Çağla Taşcı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammet DENİZ:

Ülkemizin milletimizin ve insanlığın aleyhine suç işleyen kim varsa hakettiği suçun cezası verilmeliki kimse suç işlemeye cesaret etmesin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

