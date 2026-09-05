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Okul saldırısı davasında şok gelişme: Tahliye edilen sanık annenin yakalama kararı çıkarıldı

Okul saldırısı davasında şok gelişme: Tahliye edilen sanık annenin yakalama kararı çıkarıldı
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Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 10 kişinin ölümüne ve 15 kişinin yaralanmasına neden olan saldırının faili Uğur Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli, ilk duruşmada tahliye edilmişti. Savcılık ve ölen çocukların ailelerinin itirazı üzerine, Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

KAHRAMANMARAŞ'ta 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli (52) hakkında Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

15 Nisan'da İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56), öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazancı (12) ile Zeynep Kılıç'ı (11) öldürüp 15 kişiyi de yaralamasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 saat süren duruşma sonunda 'Olası kastla öldürme' suçundan 10 kez müebbet, 'Olası kastla yaralama' suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen eşi Peyman Pınar Mersinli'nin ise tahliyesine karar verildi. Oy çokluğu ile alınan tahliye kararı sonrası Peyman Pınar Mersinli tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilirken, hem Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı hem de saldırıda ölen çocukların aileleri karara itiraz etti. İtiraz dilekçelerini değerlendiren Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Peyman Pınar Mersinli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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