10. Kara Hafta İstanbul Festivali Polisiye Edebiyatı Onurlandırıyor

Polisiye edebiyatının gelişimini ve güncel durumunu tartışmak, yeni eserleri tanıtmak ve polisiye edebiyata katkıda bulunan isimleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen "10. Kara Hafta İstanbul Festivali" başladı.

Festival kapsamında verilen "Polisiye Edebiyata Katkı Ödülleri", Pera Palace Hotel'de sahiplerine takdim edildi.

Akademisyen ve yazar Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman ve Banu Öztürk, ödüllerini yazar Ahmet Ümit ile Adnan Özer'in elinden aldı.

Ödüle ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükarman, Kara Hafta İstanbul Festivali'nin polisiye edebiyatın tanınmasına, yaygınlaşmasına ve yazar okuyucu buluşmalarına olanak sağladığını söyledi.

"Her alanda biraz cesur, atak olmak gerekiyor"

Festivalin uluslararası bir niteliğe sahip olduğunu aktaran Büyükarman, "Onuncusunda da bize ödül verdiler. Üç akademisyen kadın arkadaşın yan yana ortak çalışmalarını böyle takdir etmeleri, ileriki çalışmalarımıza daha hevesle yaklaşmamız için bir ateşleyici oldu." dedi.

Büyükarman, polisiye edebiyatın Türkiye'de modern roman tarihiyle 1880'lerden bu yana paralel ilerlediğine işaret ederek, "Polisiye çevirisi ilk 1881-1882 gibi. 1884 Ahmet Mithat Efendi'nin romanını yazmasıyla hep var. Hem kadın hem erkek suçlu, hem kadın hem erkek dedektifler polisiye romanda önemli olayları çözdü, cinayetler işledi. Onun için polisiye roman Türkiye edebiyat tarihi içinde önemli bir alt tür ya da tür diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Polisiye yazmak isteyenlerin öncelikle çok okuması gerektiğini vurgulayan Büyükarman, "Bu sadece polisiye edebiyat için değil. Her alanda biraz cesur, atak olmak gerekiyor. Öncelikle polisiye edebiyat yazmak isteyen polisiye edebiyat okur. Maalesef gençlerde en çok eleştirilen konu okumamaları. Şimdi okumak da rahat. Hem sesli kitaplar hem de okuma şansları var. Önce okuyacaklar sonra yazacaklar." diye konuştu.

"Kadın yazarların metinleri de takip edilmeli"

Didem Ardalı Büyükarman, polisiye edebiyat tarihinde çok önemli kadın polisiye yazarların olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Polisiye edebiyatın tarihindeki kadın yazarları çalışıyoruz ama günümüzde de çok önemli kadın polisiye yazarlarımız var. Onların kitapları aynı zamanda gündelik hayatı, kadının içinde bulunduğu çıkmazı da göstererek kaleme almaları açısından önemli. Mesela Elçin Poyrazlar var. Kadın şiddeti üzerinden polisiyesini kurguluyor. Bu bence çok önemli bir eser serisi ve okunmalı. Yine Yaprak Öz'ün Yıldız Alatan serisi var. Genelde dünyada da Türkiye'de de belki birçok şeyi bilen, her konuda malumatfuruş polisiye dedektifleri kurgulanır. Yaprak Öz'ün kahramanı Yıldız Alatan bir ev hanımıdır. Çok zeki bir ev hanımıdır. Bir taraftan yemek yapar, bir taraftan çocuğunun dertleriyle uğraşır. Torununu büyütür, arkadaşlarıyla günler yapar, dikiş diker ama en zeki, en acar hafiyedir de. Onun için kadın yazarların metinleri de takip edilmeli."

İki gün sürecek festivalde yarın Deniz Altunay'ın moderatörlüğünde "Yeni Polisiyeler" söyleşisi gerçekleştirilecek. Söyleşide Çağatay Yaşmut, Belda Öztürk ve Kayahan Demir, güncel eserleri mercek altına alacak.

Ayşegül Devecioğlu, Hikmet Hükümenoğlu ve Ezgi Özsan "Edebiyattan Polisiyeye" geçişleri tartışırken, Tuna Kiremitçi, Elçin Poyrazlar ve Ceyhan Usanmaz da "Gerçek Suçların Polisiyesi" başlığını ele alacak.

Festival yarın 19.00'da yazar Ahmet Ümit'in "Anadolu'dan İtalya'ya Kanlı Bir Serüven" başlıklı özel oturumuyla sona erecek.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivale katılım için fb@perapalace.com adresinden kayıt yaptırmak gerekiyor.