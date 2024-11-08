Üye Girişi
Haberler

10. Erzurum Tanıtım Günleri 21-24 Kasım'da Ankara'da Düzenlenecek

10. Erzurum Tanıtım Günleri 21-24 Kasım'da Ankara'da Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur, 21-24 Kasım tarihlerinde Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 10. Erzurum Tanıtım Günleri hakkında bilgi verdi. Etkinlikte Erzurum'un yöresel ürünleri, kültürel değerleri ve sanatçıları tanıtılacak.

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur, 21- 24 Kasım'da Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 10. Erzurum Tanıtım Günleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.

ESAV Başkanı Aksungur, kentteki Müceldili Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, vakıflarının Ankara'da 27 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 10'uncu Erzurum Tanıtım Günleri'ni 21- 24 Kasım'da düzenleneceğini söyledi.

Erzurum tanıtım faaliyetlerinin diğer organizasyonlardan farklı olduğunu ve sadece il tanıtımı yapıldığını ifade eden Aksungur, "Herhangi bir kültürel faaliyet değil. Burada Erzurum'un yöresel ürünleri, lezzetleri, kültürü, sanatçıları, Erzurum'un fikir ve sanat adamları Ankara'da adeta görücüye çıkacak. Erzurum'un kültürel ve sanatsal değerleri sergilenecektir." dedi.

Ankara'da güzel bir faaliyet hazırladıklarını anlatan Aksungur, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki yöresel ürünlerin planını kurduk. Erzurum Valiliği, belediyeler, kaymakamlıklar, iş adamları ve firmalar, Ankara'da Erzurum'un yöresel ürünleri olan balı, peyniri, pekmezi, kadayıf dolması, cağ kebabı ve su böreği gibi ürünleri tanıtacaklar. Sanatçılar, şairler ve aşıklar programlarını sunacaklar. Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarını da davet edeceğiz. İnşallah güzel bir etkinlik olur. Biz orada Erzurum'u tanıtacağız ama asıl olarak Erzurum'a gelip kültürünü öğrenecekler, lezzetlerini tadacaklardır. Ankara'daki etkinlik sadece Erzurumlulara yönelik değil, orada yaşayan herkes katılabilecektir."

Aksungur, Erzurum'un insanının, kültürünün ve yöresel lezzetlerinin, medya aracılığıyla tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü? MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler? Masterchef 8 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı? Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 9-10 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İBB pazar desteği başvuru ekranı! MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak? 2025 KPSS ne zaman? ÖSYM YKS, KPSS, ALES, YDS sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.