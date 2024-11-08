10. Erzurum Tanıtım Günleri 21-24 Kasım'da Ankara'da Düzenlenecek

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur, 21- 24 Kasım'da Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 10. Erzurum Tanıtım Günleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.

ESAV Başkanı Aksungur, kentteki Müceldili Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, vakıflarının Ankara'da 27 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü ve 10'uncu Erzurum Tanıtım Günleri'ni 21- 24 Kasım'da düzenleneceğini söyledi.

Erzurum tanıtım faaliyetlerinin diğer organizasyonlardan farklı olduğunu ve sadece il tanıtımı yapıldığını ifade eden Aksungur, "Herhangi bir kültürel faaliyet değil. Burada Erzurum'un yöresel ürünleri, lezzetleri, kültürü, sanatçıları, Erzurum'un fikir ve sanat adamları Ankara'da adeta görücüye çıkacak. Erzurum'un kültürel ve sanatsal değerleri sergilenecektir." dedi.

Ankara'da güzel bir faaliyet hazırladıklarını anlatan Aksungur, şunları kaydetti:

"Erzurum'daki yöresel ürünlerin planını kurduk. Erzurum Valiliği, belediyeler, kaymakamlıklar, iş adamları ve firmalar, Ankara'da Erzurum'un yöresel ürünleri olan balı, peyniri, pekmezi, kadayıf dolması, cağ kebabı ve su böreği gibi ürünleri tanıtacaklar. Sanatçılar, şairler ve aşıklar programlarını sunacaklar. Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarını da davet edeceğiz. İnşallah güzel bir etkinlik olur. Biz orada Erzurum'u tanıtacağız ama asıl olarak Erzurum'a gelip kültürünü öğrenecekler, lezzetlerini tadacaklardır. Ankara'daki etkinlik sadece Erzurumlulara yönelik değil, orada yaşayan herkes katılabilecektir."

Aksungur, Erzurum'un insanının, kültürünün ve yöresel lezzetlerinin, medya aracılığıyla tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini ifade etti.