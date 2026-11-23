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İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülke, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım işlediğine hükmettiği kararının ardından Myanmar'a mahkeme kararına ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyma çağrısında bulundu.

İngiltere, Avustralya, Belçika, Kanada, Çekya, Estonya, İzlanda, Letonya, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Portekiz, İspanya, Gambiya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları, UAD'nin Myanmar kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gambiya'nın Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında Myanmar'a karşı açtığı davada, UAD'nin verdiği karara işaret edilerek, mahkemenin Myanmar'ın sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmettiği hatırlatıldı.

UAD kararının Myanmar açısından "bağlayıcı olduğu" vurgulanan açıklamada, Myanmar'a mahkeme kararı dahil uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine eksiksiz uyma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, kararın Arakanlı Müslüman mağdurlar ve hayatta kalanlar ile Myanmar'da devam eden şiddet eylemlerinden etkilenen herkes için hesap verebilirlik ve adalet yolunda önemli bir adım olduğunun altı çizildi.

Arakanlı Müslümanların yıllardır ağır şiddete, zorla yerinden edilmeye ve zulme maruz kaldığına dikkati çekilen açıklamada, "Mahkemenin kararı, bu tür eylemlerin cezasız kalamayacağına dair net bir mesaj veriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Arakanlı Müslüman mültecilerin Myanmar'a gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir şekilde geri dönebilmeleri için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinin mağdurlarına ve hayatta kalanlara desteklerinin süreceği kaydedilen açıklamada, Myanmar halkının barışçıl, demokratik ve kapsayıcı gelecek arayışına yönelik desteğin de devam edeceği belirtildi.

UAD, 19 Kasım'da Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediğine ve mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetmişti.

Kaynak: AA