Bulanık'ta İnsan Haklari Kurulu üyeleri kurumları ziyaret etti

Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde İnsan Hakları Kurulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek insan hakları bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yaptı.

Muş'un Bulanık ilçesinde İnsan Hakları Kurulu üyeleri, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Program kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bulanık Devlet Hastanesi, Sivil Toplum Örgütleri, Gazi İlköğretim Okulu ve ilçe faaliyet gösteren yerel gazeteler ziyaret edildi.

Kurul üyeleri, yaptıkları temaslarda insan haklarına ilişkin bilinç düzeyini artırmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve kurumlar arası iş birliğini geliştirmek amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

Üyeler, içeriğinde evrensel insan hakları ilkeleri, bireylerin hakları ve ayrımcılığa uğramaları durumunda başvurabilecekleri yollar hakkında bilgiler bulunan broşürleri dağıttı.

