Üye Girişi
Haberler

10.10 Dünya Balıkesirliler Günü Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü etkinlikleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikler, Avlu Balıkesir Kültür Sanat Merkezi'nde başladı ve Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk töreniyle devam etti. Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'in potansiyelini vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Balıkesir'de, 10 Ekim 2010'dan itibaren her yıl kutlanan "10.10 Dünya Balıkesirliler Günü" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu tarafından etkinlikler düzenlendi.

Avlu Balıkesir Kültür Sanat Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesinin "Yakın Kart" tanıtım programı ile başlayan etkinlikler, Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreniyle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, şunları söyledi:

"Bir Balıkesirli olmanın gururunu yaşıyorum. Tek derdimiz memleketimizi İstanbul, İzmir ve Ankara arasında kalmışlıktan çıkarmak. O kadar büyük bir coğrafyamız var, o kadar güzellikler var ki çiftçisi ayrı bir potansiyel, sanayisi ayrı bir potansiyel, etrafı ve güzellikleri de ayrı bir potansiyel. Bu potansiyelleri ortaya çıkartarak çalışıp, mücadele edip, mutlu ve yaşanabilir, refah dolu, gençlerin terk etmediği, sosyal hayatın olduğu, insanların mutlu olduğu bir Balıkesir hayalimiz var. Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz."

Tören, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Güncel Yaşam

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşakspor- Bursaspor maçı canlı izle! UŞAKSPOR- BURSASPOR HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki Mavi dil hastalığı hastalığı nedir, insana bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nasıl geçer? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir? Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli ve şarkıları neler? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç özeti! Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.